SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – I prodotti della serie FOSSTA Chinese New Year di IKEA, che hanno fatto il loro debutto mondiale, sono fotografati nell’area espositiva dedicata ai beni di consumo durante l’ottava China International Import Expo (CIIE) in corso a Shanghai, nella Cina orientale, il 6 novembre 2025. Qui, numerosi espositori hanno presentato i loro ultimi prodotti.

