SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Un membro dello staff di Procter & Gamble (P&G) mostra una nuova confezione ecologica, che può essere sigillata senza l’uso di nastro adesivo, nell’area espositiva dedicata ai beni di consumo durante l’ottava China International Import Expo (CIIE) in corso a Shanghai, nella Cina orientale, il 6 novembre 2025. Qui, numerosi espositori hanno presentato i loro ultimi prodotti.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
