SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle persone visitano la Shanghai Commercial Aerospace Conference & Exhibition 2026 presso il Nuovo centro espositivo internazionale di Shanghai, nella Cina orientale, il 12 marzo 2026. Questo evento, che coincide con la sessione inaugurale, ha preso il via ieri e durerà fino al 14 marzo.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]