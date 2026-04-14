Cina: al via la sesta China International Consumer Products Expo (1)

HAIKOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un uomo passa davanti a un cartello della sesta edizione della China International Consumer Products Expo (CICPE) ad Haikou, nella provincia meridionale cinese di Hainan, il 13 aprile 2026. Organizzata congiuntamente dal ministero cinese del Commercio e dal governo provinciale di Hainan, la sesta CICPE è la prima edizione dell’evento da quando il Porto di libero scambio di Hainan ha avviato pienamente le operazioni doganali speciali su tutta l’isola. Quest’anno l’evento ha attirato oltre 3.400 marchi da più di 60 Paesi e regioni.

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