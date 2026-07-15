Sahara, la presidente eletta del Perù Fujimori sostiene la sovranità marocchina

LIMA (PERU’) (ITALPRESS) – Il nuovo governo del Perù si impegna a sostenere l’integrità territoriale del Regno del Marocco e la sua sovranità sulle province meridionali. E’ quanto emerso durante un incontro tra la presidente eletta del Perù, Keiko Fujimori, e l’ambasciatore del Marocco in Perù, Amine Chaoudri, secondo quanto riferisce il sito marocchino Yabiladi. Secondo quanto ha fatto sapere l’ufficio di Fujimori, l’incontro è stato un’opportunità per riaffermare la volontà del nuovo governo peruviano di rafforzare i legami di amicizia e cooperazione con il Marocco.

Fujimori ha anche sottolineato il suo pieno impegno nei confronti della Risoluzione 2797 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che istituisce l’iniziativa di autonomia come base per raggiungere una soluzione definitiva alla controversia regionale sul Sahara.

Il sito Yabiladi ricorda che nell’agosto del 2022 il Perù annunciò, con una dichiarazione del Ministero degli Esteri, il ritiro del riconoscimento della Repubblica Saharawi. Tuttavia, l’allora presidente, Pedro Castillo, poche settimane dopo commemorò con un post il primo anniversario della ripresa delle relazioni tra il suo paese e il Fronte Polisario. Il Perù decise nel settembre 2023 di interrompere definitivamente le relazioni con il Polisario.

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