Cina: al via la mostra delle opere in legno a Pechino (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Hong Jianhua (secondo da sinistra) presenta le sue opere esposte durante una mostra intitolata “Il percorso della maestria: l’arte dell’intaglio del bambù e del legno di Hong Jianhua” al Museo Nazionale d’Arte della Cina a Pechino, il 6 dicembre 2025. La mostra, che presenta oltre 40 serie di opere realizzate da Hong Jianhua, è stata inaugurata venerdì.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
