Cina: al via i lavori di costruzione di una centrale solare a 4.550 metri (2)

LHASA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone il 6 aprile 2026, mostra una veduta di un progetto integrato solare termico-fotovoltaico (PV) realizzato dal China General Nuclear Power Group nella contea di Damxung, a Lhasa, nella regione autonoma dello Xizang, nella Cina sud-occidentale. Il gruppo ieri ha annunciato l’avvio della costruzione della centrale, situata a un’altitudine di 4.550 metri, nella regione autonoma dello Xizang, nella Cina sud-occidentale. L’impianto fa parte di un progetto integrato solare termico-fotovoltaico (PV), in grado di assorbire l’energia fotovoltaica in eccesso e di compensare efficacemente l’intermittenza e la variabilità della generazione fotovoltaica.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).