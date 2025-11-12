Cina: al via a Changsha New Media Conference 2025 (2)

CHANGSHA (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Alcuni visitatori provano attrezzature per la realtà virtuale durante la China New Media Technology Exhibition 2025 a Changsha, capoluogo della provincia centrale cinese dell’Hunan, il 12 novembre 2025. La China New Media Conference 2025, che comprende una cerimonia di apertura, sette forum paralleli, la China New Media Technology Exhibition e altri cinque eventi, è iniziata mercoledì.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).
