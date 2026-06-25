Cina: al Summer Davos Forum focus su intelligenza artificiale e robotica (3)

DALIAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un robot prepara una tazza di caffè per un partecipante durante la 17esima edizione della Riunione annuale dei nuovi campioni, nota anche come Summer Davos, presso il Centro conferenze internazionali di Dalian, nella provincia nord-orientale cinese del Liaoning, il 24 giugno 2026. L’evento, a tema “Innovare su larga scala”, si tiene dal 23 al 25 giugno. Tra gli argomenti di maggior interesse del forum di quest’anno figurano oltre 30 temi legati all’intelligenza artificiale e alla robotica.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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