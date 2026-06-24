LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il governo maltese ha escluso qualsiasi aumento dell’età pensionabile o delle aliquote dei contributi previdenziali al termine della consultazione pubblica sul Rapporto Strategico sulle Pensioni 2025.

Il ministro per le Politiche sociali, Michael Falzon, ha dichiarato che l’esecutivo rispetterà l’impegno assunto in campagna elettorale e continuerà a rafforzare il sistema pensionistico attraverso una serie di misure previste durante l’attuale legislatura, a partire dalla prossima legge di Bilancio.

Tra gli interventi principali figurano un aumento delle pensioni di 50 euro a settimana distribuito nell’arco della legislatura, la riforma delle pensioni di reversibilità affinché corrispondano all’importo che il coniuge deceduto avrebbe percepito se fosse stato ancora in vita, e l’estensione del Bonus per il costo della vita, che dal prossimo anno garantirà lo stesso importo a tutti i beneficiari.

Falzon ha inoltre annunciato un incremento graduale della soglia del Reddito Pensionabile Massimo, che entro il 2028 sarà uniformata per tutti i pensionati, indipendentemente dall’anno di nascita.

Nel corso della consultazione sono pervenuti 14 contributi, presentati da organizzazioni, aziende private e singoli cittadini. Le osservazioni raccolte sono state esaminate dal Gruppo Strategico sulle Pensioni, presieduto dal segretario permanente Mark Musu, incaricato di elaborare le raccomandazioni finali da sottoporre al governo.

Secondo Falzon, tali raccomandazioni escludono qualsiasi aumento dell’età pensionabile o dei contributi previdenziali. Il ministro ha attribuito questa possibilità alla solidità dell’economia maltese e alla buona situazione delle finanze pubbliche. Falzon ha infine sottolineato che l’ultimo rapporto strategico ha confermato significativi miglioramenti sia nell’adeguatezza sia nella sostenibilità del sistema pensionistico del Paese.

– foto DOI –

(ITALPRESS).