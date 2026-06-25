Il Trofeo Suzuki GSX-8R Cup entra nel vivo tra le curve del Mugello

SCARPERIA (FIRENZE) (ITALPRESS) – Dopo gli entusiasmanti primi due round di Misano e Imola, la Suzuki GSX-8R Cup arriva sul palcoscenico più iconico d’Italia: l’Autodromo Internazionale del Mugello. Ma questa volta, più che mai, i riflettori sono puntati su una sfida che promette scintille. Da una parte Samuele Marino, leader della classifica generale dopo un avvio di stagione impeccabile. Dall’altra Michel Agazzi, campione in carica, pronto a tornare in pista come wild card per dimostrare di essere ancora il riferimento del Trofeo.

Marino arriva al Mugello forte dei risultati ottenuti nelle prime due gare e con una consapevolezza completamente diversa rispetto allo scorso anno. Se nel 2025 era all’esordio sulla Suzuki GSX-8R e aveva chiuso il weekend toscano in settima posizione, oggi è il pilota da battere, con un feeling ormai totale con la moto e l’obiettivo chiaro di conquistare il titolo.

Da considerare per la lotta alla vittoria anche Fabio Starnone, sempre velocissimo e unico pilota in grado di impensierire Marino nelle prime due gare. Attenzione anche a Mattia Giachino, autore nel 2025 di una fantastica pole position in 2’02″283 e che chiuse la gara quinto, a meno di 3 secondi dal vincitore.

Ci sarà Fabio Donesana, pronto a tornare nelle posizioni di vertice dopo l’infortunio che ha condizionato la prima parte della sua stagione. Se la condizione fisica continuerà a supportarlo, il pilota ha tutte le carte in regola per inserirsi nella lotta per il podio e recitare un ruolo da protagonista nel weekend toscano.

A dimostrarlo è il brillante quinto posto conquistato a Imola, ottenuto con una prestazione di grande carattere a poco più di un mese dall’infortunio. A rendere la competizione ancora più avvincente è un montepremi di assoluto rilievo. Oltre ai riconoscimenti in denaro previsti ad ogni singolo round, il vincitore della stagione 2026 avrà l’opportunità di volare negli Stati Uniti: per lui è prevista l’esperienza esclusiva di correre una gara di MotoAmerica Twins Cup 2027 sul leggendario tracciato di Daytona, tempio mondiale del motociclismo.

-Foto ufficio stampa Suzuki-

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