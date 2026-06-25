Cina: al Summer Davos Forum focus su intelligenza artificiale e robotica (2)

DALIAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I partecipanti osservano un’esposizione durante la 17esima edizione della Riunione annuale dei nuovi campioni, nota anche come Summer Davos, presso il Centro conferenze internazionali di Dalian, nella provincia nord-orientale cinese del Liaoning, il 24 giugno 2026. L’evento, a tema “Innovare su larga scala”, si tiene dal 23 al 25 giugno. Tra gli argomenti di maggior interesse del forum di quest’anno figurano oltre 30 temi legati all’intelligenza artificiale e alla robotica.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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