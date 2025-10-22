Cina: Airbus inaugura nuova catena di montaggio nel paese per aerei A320 (1)

(251022) -- TIANJIN, Oct. 22, 2025 (Xinhua) -- This photo shows the inauguration ceremony of Airbus' second Final Assembly Line (FAL) for A320 family aircraft in Tianjin, north China, Oct. 22, 2025. Airbus on Wednesday inaugurated its latest Final Assembly Line (FAL) for A320 family aircraft in the northern Chinese port city of Tianjin, the second of its kind in both China and Asia as a whole. (Xinhua/Sun Fanyue)

TIANJIN (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Questa foto mostra la cerimonia di inaugurazione della seconda catena di montaggio finale (FAL) di Airbus per gli aerei della famiglia A320, a Tianjin, nel nord della Cina, il 22 ottobre 2025. Mercoledì Airbus ha inaugurato la sua nuova catena di montaggio finale (FAL) per gli aerei della famiglia A320 nella città portuale di Tianjin, nel nord della Cina, la seconda di questo tipo sia in Cina che in tutta l’Asia.

