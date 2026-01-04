Cina: aggiornate norme su prodotti ecologici per rafforzare supervisione

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha rivisto le proprie norme sulla certificazione e l’etichettatura dei prodotti ecologici, segnando un cambiamento significativo dalla semplice gestione delle etichette alla supervisione dell’intera catena di certificazione, ha dichiarato domenica l’Amministrazione statale per la regolazione del mercato (SAMR).

Le misure riviste mantengono i principi di cataloghi di prodotto unificati, standard di valutazione, regole di certificazione ed etichette. Concentrandosi sulla supervisione dell’intero processo, i regolamenti istituiscono un sistema di gestione a più livelli.

Sono state inoltre introdotte disposizioni dettagliate riguardo all’attuazione della certificazione, alla gestione dei certificati, all’uso delle etichette e ai compiti di supervisione. Le misure specificano le responsabilità di tutte le parti interessate per fornire un orientamento chiaro al settore.

Ad oggi, il catalogo cinese della certificazione dei prodotti ecologici copre 122 categorie di prodotti strettamente legate al consumo quotidiano, tra cui elettrodomestici, mobili, materiali da costruzione, imballaggi per le spedizioni e prodotti tessili.

Secondo i dati della SAMR, sono stati rilasciati quasi 40.000 certificati validi a oltre 8.000 imprese.

