Cina agevolerà ulteriormente investimenti e finanziamenti transfrontalieri

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina adotterà misure più concrete per portare avanti costantemente l’apertura del conto capitale e agevolare investimenti e finanziamenti transfrontalieri, ha affermato ieri Zhu Hexin, vice governatore della Banca popolare cinese e capo dell’Amministrazione statale dei cambi.

Zhu ha formulato queste osservazioni pronunciando un discorso programmatico al Forum di Lujiazui 2026 a Shanghai, osservando che le politiche cinesi di apertura del conto capitale sono state costantemente migliorate negli ultimi anni e hanno sostenuto efficacemente la crescita bidirezionale e l’ottimizzazione strutturale dei flussi transfrontalieri di capitale.

Per agevolare ulteriormente investimenti e finanziamenti transfrontalieri, il Paese introdurrà un nuovo pacchetto di misure che andrà ad aggiungersi alle politiche varate lo scorso anno, creando così una maggiore sinergia tra le politiche, secondo Zhu.

Saranno compiuti sforzi per riformare in modo completo le politiche che regolano i flussi transfrontalieri legati agli investimenti diretti esteri, ha dichiarato, aggiungendo che tali misure serviranno meglio le aziende di tutti i Paesi che investono e operano in Cina.

Saranno introdotte anche misure per semplificare ulteriormente le procedure relative agli investimenti all’estero e ai regolamenti in valuta estera legati al debito estero, e per migliorare le politiche sui prestiti in valuta estera, ha aggiunto Zhu.

(ITALPRESS).