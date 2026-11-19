HOHHOT (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 19 novembre 2026, mostra l’Aeroporto internazionale di Shengle a Hohhot, nella regione autonoma della Mongolia Interna, nella Cina settentrionale. L’aeroporto dovrebbe entrare ufficialmente in funzione alle 00:00 del 26 novembre, prendendo in carico tutti i servizi di trasporto aereo dell’aeroporto internazionale di Hohhot Baita, che cesserà le operazioni nello stesso momento.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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