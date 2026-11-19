ROMA (ITALPRESS) – L’igiene orale domiciliare non è una questione circoscritta alla bocca, ma una componente essenziale per la salute generale che necessita di una valorizzazione nelle strategie di prevenzione delle patologie croniche.

Questo è l’obiettivo del Comitato Scientifico Multidisciplinare per la salute Orale e Sistemica, costituito nell’ambito del progetto In Bocca alla Salute e presentato pubblicamente il 2 dicembre 2025 al Senato della Repubblica e guidato, in qualità di major advisor, da Enrico Gherlone esperto nominato dal Ministro della Salute per l’odontoiatria.

Le linee guida del Ministero della Salute sulla corretta igiene orale esistono e sono chiare: lavarsi i denti almeno 2 volte al giorno preferibilmente con uno spazzolino elettrico, utilizzare dentifricio fluorato e filo interdentale ogni giorno ed effettuare visite di controllo specialistiche con periodicità.

Ma investire nella prevenzione parodontale e promuovere una corretta igiene orale domiciliare può rappresentare non soltanto un’opportunità per migliorare la salute dei cittadini, ma anche uno strumento per contribuire alla sostenibilità economica del Servizio Sanitario Nazionale. E’ quanto emerge dalla ricerca realizzata da Sapienza Università degli Studi di Roma, attraverso il Centro di ricerca ImpreSapiens, che ha analizzato l’impatto economico per il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) di una campagna di prevenzione che incentivi l’uso di strumenti per l’igiene orale domestica. Lo studio si concentra sulle tre principali patologie sistemiche associate alla parodontite: diabete mellito (DM), malattie cardiovascolari (CVD) e artrite reumatoide (AR).

L’analisi economica evidenzia che la campagna di prevenzione parodontale genera un ritorno finanziario ampiamente positivo per il SSN in tutte le combinazioni di budget, aderenza e valore del voucher analizzate. Lo studio ha utilizzato un modello economico-sanitario dinamico di Markov, sviluppato su un orizzonte temporale di dieci anni, confrontando uno scenario senza interventi preventivi con diversi scenari di adesione alla campagna (20%, 30%, 40% e 50%) e differenti livelli di investimento pubblico, pari a 5, 10 e 15 milioni di euro su base triennale.

L’analisi disaggregata per patologia evidenzia differenze significative nel contributo economico delle tre condizioni considerate.

Il diabete mellito rappresenta l’ambito con il maggiore ritorno economico stimato per il SSN: i risparmi lordi a dieci anni variano da 7,86 a 31,85 milioni di euro, le malattie cardiovascolari mostrano un potenziale significativo, con risparmi lordi compresi tra 5,47 e 22,18 milioni di euro, mentre per quanto riguarda l’artrite reumatoide, la ricerca rileva risparmi sanitari lordi compresi tra 0,33 e 1,34 milioni di euro.

Il lavoro del Comitato Scientifico: dalla salute orale alla salute sistemica Il Comitato Scientifico Multidisciplinare per la salute Orale e Sistemica, operando come una piattaforma comune di riflessione, ha contribuito a portare la salute orale oltre una dimensione strettamente specialistica, mettendo in relazione competenze scientifiche, universitarie e cliniche, favorendo il confronto tra differenti ambiti disciplinari.

Un percorso orientato a consolidare il riconoscimento del ruolo della prevenzione orale, valorizzare le evidenze disponibili e individuare possibili ambiti di intervento per le istituzioni. La bontà del progetto è rafforzata anche grazie all’intervento del Ministero della Salute, che ha consentito di sviluppare un confronto sul valore di un approccio integrato alla salute orale, sull’importanza delle linee guida e sulla necessità di rafforzare le politiche di prevenzione.

Il Comitato ha quindi gettato le basi per un passaggio ulteriore: trasformare la consapevolezza scientifica in una prospettiva concreta di salute pubblica. Informazione, accessibilità alle pratiche di igiene orale domiciliare e coinvolgimento dei professionisti possono quindi adesso concorrere a una strategia di prevenzione più ampia e inclusiva puntando a ridurre le barriere economiche all’accesso agli strumenti di prevenzione, intervenendo su una dimensione particolarmente rilevante per le fasce più vulnerabili della popolazione.

Grazie alle evidenze dell’analisi realizzata dal Centro di ricerca ImpreSapiens, il Comitato Scientifico Multidisciplinare consegna così alle istituzioni una base di analisi e confronto per considerare l’igiene orale domiciliare non una scelta individuale, ma una componente parte integrante delle politiche di prevenzione delle cronicità, accessibile e riconosciuta delle strategie di tutela della salute collettiva.

Elena Murelli, Capogruppo 10ma Commissione del Senato della Repubblica, sottolinea: “La salute orale deve trovare un riconoscimento sempre più forte all’interno delle politiche sanitarie nazionali. I dati presentati oggi dimostrano quanto sia importante affrontare la prevenzione con una visione integrata, capace di tenere insieme salute dei cittadini, equità di accesso e sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. Il lavoro della comunità scientifica e il confronto istituzionale rappresentano un punto di partenza importante per trasformare queste evidenze in iniziative concrete».

Enrico Gherlone – Major Advisor Comitato Scientifico Multidisciplinare per la salute Orale e Sistemica Rettore dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, Componente del CSS e Consigliere del Ministro della Salute per l’area odontoiatrica evidenzia che: “Quando il costo della prevenzione porta a rimandarla, spesso si arriva dal dentista con un problema più grave e più costoso da curare. Per questo dobbiamo renderla accessibile a chi oggi fa più fatica a permettersela. Un contributo per l’acquisto di strumenti per l’igiene orale domiciliare, affiancato da screening e controlli odontoiatrici, sarebbe un primo passo concreto. Occorre anche ampliare l’accesso alle cure parodontali attraverso i Livelli essenziali di assistenza. Lo studio presentato oggi ci dà degli ottimi elementi per sperimentare questi interventi e misurarne gli effetti sulla salute delle persone e sulla spesa del Servizio sanitario nazionale”. Per Maria Felice Arezzo Professoressa associata del Dipartimento di metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza della Facoltà di Economia di Sapienza Università di Roma, “la valutazione economica consente di affiancare alle evidenze cliniche una prospettiva di programmazione sanitaria di lungo periodo. Le simulazioni mostrano che, nelle condizioni considerate, investire nella prevenzione parodontale può generare risparmi economici per il Servizio Sanitario Nazionale. Si tratta di risultati modellistici che offrono elementi utili al decisore pubblico per valutare sostenibilità, allocazione delle risorse e potenziale impatto degli interventi».

– foto ufficio stampa progetto In Bocca alla Salute –

(ITALPRESS).

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