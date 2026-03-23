Cina: ad Hainan il mercato dedicato al patrimonio culturale immateriale (1)

HAIKOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le persone visitano un mercato dedicato ad attività del patrimonio culturale immateriale ad Haikou, nella provincia meridionale cinese di Hainan, il 21 marzo 2026. Il mercato si è svolto dal 20 al 22 marzo, mettendo in risalto il fascino del patrimonio culturale immateriale.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).
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