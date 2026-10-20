Libia, gli insegnanti proseguono lo sciopero per stipendi e diritti

IPA14821142 - (190507) -- TRIPOLI, May 7, 2019 (Xinhua) -- A displaced boy is seen in a school where hundreds of families are seeking refuge after fleeing their homes in Tripoli, Libya, on May 7, 2019. According to the World Health Organization (WHO) on Monday, a total of 432 people have been killed, 2,069 others injured and 50,000 displaced in the fighting between the UN-backed Libyan government and the east-based army in and around the capital Tripoli. (Xinhua/Amru Salahuddien) - Amru Salahuddien -//CHINENOUVELLE_chinenouvelle046/1905081145/Credit:CHINE NOUVELLE/SIPA/1905081147

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Il movimento degli insegnanti libico ha annunciato la prosecuzione dello sciopero generale fino alla soddisfazione delle proprie richieste, respingendo l’appello del Parlamento che ha esortato i docenti a tornare al lavoro.

I docenti chiedono l’erogazione immediata degli arretrati accumulati con tempistiche chiare, l’attivazione del nuovo sistema retributivo con un tetto massimo del 50% per indennità e benefici per tutti i settori, e l’approvazione di una legge speciale che ne tuteli la dignità professionale.

Invitano quindi la Camera dei rappresentanti e le autorità esecutive a trasformare gli annunci in azioni concrete e verificabili, confermando che la protesta proseguirà fino a quando non verranno garantite risposte effettive.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS)

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