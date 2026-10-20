Libia, gli insegnanti proseguono lo sciopero per stipendi e diritti

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Il movimento degli insegnanti libico ha annunciato la prosecuzione dello sciopero generale fino alla soddisfazione delle proprie richieste, respingendo l’appello del Parlamento che ha esortato i docenti a tornare al lavoro.
I docenti chiedono l’erogazione immediata degli arretrati accumulati con tempistiche chiare, l’attivazione del nuovo sistema retributivo con un tetto massimo del 50% per indennità e benefici per tutti i settori, e l’approvazione di una legge speciale che ne tuteli la dignità professionale.
Invitano quindi la Camera dei rappresentanti e le autorità esecutive a trasformare gli annunci in azioni concrete e verificabili, confermando che la protesta proseguirà fino a quando non verranno garantite risposte effettive.
– Foto di repertorio Ipa Agency –
(ITALPRESS)