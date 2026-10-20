Yemen, sale a 73 il bilancio dei morti nel bombardamento al campo militare Al-Alam

IPA86668908 - (260713) -- SANAA, July 13, 2026 (Xinhua) -- Smoke rises after airstrikes on Sanaa International Airport in Sanaa, Yemen, July 13, 2026. Houthi-run Al-Masirah TV said Monday Saudi Arabia launched several airstrikes on the runways of Sanaa International Airport in the Houthi-controlled Yemeni capital. (Houthi Media Center/Handout via Xinhua) - Mohammed - //CHINENOUVELLE_CmxztpE000006_20260714_PEPFN0A001/Credit:CHINE NOUVELLE/SIPA/2607141214

SANA’A (YEMEN) (ITALPRESS) – Sale a 73 il numero delle vittime del bombardamento che ieri ha colpito il campo militare Al-Alam, nella provincia yemenita di Shabwa. Lo ha reso noto l’autorità locale della governatorato alla Tv al Jazeera. Nel frattempo le forze governative yemenite hanno annunciato di aver sventato un tentativo di infiltrazione da parte dei ribelli Houthi sul fronte settentrionale della città di Taiz. Gli scontri sono ancora in corso.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS)

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