Yemen, sale a 73 il bilancio dei morti nel bombardamento al campo militare Al-Alam

SANA’A (YEMEN) (ITALPRESS) – Sale a 73 il numero delle vittime del bombardamento che ieri ha colpito il campo militare Al-Alam, nella provincia yemenita di Shabwa. Lo ha reso noto l’autorità locale della governatorato alla Tv al Jazeera. Nel frattempo le forze governative yemenite hanno annunciato di aver sventato un tentativo di infiltrazione da parte dei ribelli Houthi sul fronte settentrionale della città di Taiz. Gli scontri sono ancora in corso.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS)