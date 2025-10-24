ALAER (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Una foto aerea scattata con un drone il 23 ottobre 2025 mostra un membro dello staff che trasporta mele appena raccolte in un frutteto nella città di Alaer, nella regione autonoma nord-occidentale cinese dello Xinjiang Uygur, il 23 ottobre 2025.

L’abbondante sole dello Xinjiang e le significative variazioni di temperatura giorno-notte creano le condizioni ideali per la coltivazione di frutti con un contenuto di zucchero naturalmente elevato. La mela qui prodotta con buccia sottile e polpa densa e succosa è diventata una specialità tipica di Alaer.

