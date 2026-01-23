Cina: a Zhuji preparativi per il Capodanno lunare (3)

ZHUJI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei bambini assaggiano le torte di riso appena preparate durante una fiera contadina organizzata per dare il benvenuto al Capodanno lunare cinese nella cittadina di Dongbaihu, a Zhuji, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, il 23 gennaio 2026.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
