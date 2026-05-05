Tremila atleti Under 14 pronti a salire in pedana per il 62° GP Giovanissimi a Riccione

ROMA (ITALPRESS) – Tremila atleti Under 14 sono pronti a salire in pedana nel 62° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving, la grande festa della scherma italiana in programma a Riccione dal 7 al 14 maggio. Otto giorni di spettacolo ed emozioni per assegnare 24 titoli italiani di fioretto, sciabola e spada nelle categorie Bambine e Maschietti (nati nel 2015), Giovanissime e Giovanissimi (2014), Ragazzi e Ragazze (2013), Allievi e Allieve (2012). Un evento straordinario, di scena presso il complesso sportivo PlayHall “Massimo Pironi”, con un allestimento degno di un “piccolo” campionato del mondo e che per l’edizione 2026 godrà di copertura mediatica mai avuta in passato. Il programma delle gare si articolerà in due periodi: la prima metà dedicata alle armi convenzionali, con quattro competizioni al giorno sempre di fioretto e sciabola; le ultime quattro giornate, invece, saranno tutte riservate alla spada. Prima di ogni finale saranno inoltre premiati i vincitori del Trofeo Grand Prix Kinder Joy of Moving per la stagione 2025/2026, sulla base delle classifiche a punti stilate dopo le prove nazionali di ciascuna specialità.

Un programma fitto reso possibile grazie a un enorme sforzo organizzativo, voluto dal Consiglio federale presieduto da Luigi Mazzone e attuato con l’impegno degli Uffici della Fis, del gruppo arbitrale, dei tecnici delle armi e di tutte le componenti coinvolte in un grande “gioco di squdra” al servizio del GPG. Assalti, stoccate, campioncini da incoronare, adrenalina a mille ma anche tanti altri appuntamenti di grande rilievo. Sabato, alle ore 11.30, presso il PlayHall, sarà assegnato per il 15° anno il “Premio Silvia Pierucci”, memoria d’un sorriso sempre vivo nella scherma italiana, da attribuire a un giovane arbitro scelto in base alla capacità tecnica, al comportamento e al “cuore” (simbolo di questo ricordo). Domenica, dalle ore 10.30, andrà invece in scena, sulla pedana della finale, la “Festa della Scherma Paralimpica Under 14”, dedicata sia agli atleti in carrozzina che non vedenti. Una manifestazione promozionale che, nel 15° anniversario della FIS “Federazione integrata”, s’inserisce nel percorso di crescita di un movimento sempre più inclusivo fin dalle categorie GPG: è prevista un’esibizione alle tre armi che vedrà anche la partecipazione dei big azzurri Matteo Betti, due volte medagliato ai Giochi Paralimpici nella spada e nel fioretto, e Gianmarco Paolucci, campione del mondo in carica nella sciabola in carrozzina a squadre.

In occasione del weekend di Riccione, inoltre, sono previste varie riunioni istituzionali, su tutte quelle del Consiglio federale e della Consulta dei presidenti e delegati regionali, ma anche diversi altri momenti d’incontro tra varie componenti della scherma italiana, come la presentazione – domenica alle 17 – del nuovo Testo Didattico sulla Spada redatto dal maestro Giancarlo Toran. E poi l’anniversario speciale della partnership dei valori tra Kinder Joy of Moving e la Federazione Italiana Scherma, che diventa “maggiorenne”. L’edizione 2026 del Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving, infatti, segna il diciottesimo anno in cui il title sponsor del progetto di responsabilità sociale dell’azienda Ferrero affianca la grande festa della scherma italiana. Per l’occasione, nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 maggio, sarà allestito anche un Villaggio dello sport che offrirà a tutti i partecipanti, alle famiglie al seguito e al pubblico la possibilità di vivere una full immersion nella Joy of Moving, respirando l’aria del divertimento e della condivisione che caratterizzano questo evento.

– foto ufficio stampa Federscherma –

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