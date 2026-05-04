Malta tra i primi Paesi dell’Unione europea per soddisfazioni nei confronti dei servizi pubblici

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta si è affermata come uno dei Paesi con le migliori prestazioni nell’Unione europea in materia di amministrazione pubblica, con il 56% dei cittadini che dichiara di essere soddisfatto, secondo un sondaggio dell’Eurobarometro.

La percentuale, basata su un 17% di risposte “molto soddisfatto” e un 39% “soddisfatto”, colloca Malta al quinto posto a pari merito tra gli Stati membri dell’Ue, insieme alla Lettonia. È preceduta solo da Paesi leader come il Lussemburgo (75%), la Danimarca (70%), l’Estonia (68%) e il Belgio (64%).

L’indagine, condotta nell’agosto 2025 su 500 intervistati maltesi, mostra Malta superare diversi Paesi del Mediterraneo e dell’Europa meridionale.

I livelli di soddisfazione a Malta superano significativamente quelli di Grecia (40%), Cipro (29%), Bulgaria (26%) e Italia (13%). Malta si classifica inoltre al terzo posto nell’Ue per la quota di cittadini “molto soddisfatti”, mantenendo al contempo un tasso di insoddisfazione relativamente basso, pari al 16%, di cui solo il 5% si dichiara “molto insoddisfatto”.

Uno dei principali punti di forza individuati è la prevedibilità dei processi amministrativi. Malta è al primo posto nell’Ue per quanto riguarda i cittadini che segnalano un minimo bisogno di ulteriori contatti imprevisti quando si interfacciano con i servizi pubblici.

Circa il 65% ha dichiarato che ulteriori contatti sono necessari solo occasionalmente, indicando procedure chiare ed efficienti.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).