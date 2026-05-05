ROMA (ITALPRESS) – La Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva, malattia respiratoria progressiva cronica che colpisce oltre 2 milioni di persone in Italia, caratterizzata da una crescente diffusione e un elevato impatto in termini di riacutizzazioni, ospedalizzazioni e costi sanitari, rappresenta oggi una sfida per il Servizio Sanitario Nazionale. Questi i temi al centro dell’evento istituzionale “BPCO: verso una presa in carico integrata ed equa”, svoltosi oggi a Roma. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con AstraZeneca Italia, che ha riunito rappresentanti delle Istituzioni, esperti clinici, società scientifiche ed associazioni di pazienti, ha previsto la presentazione del policy paper, elaborato da un Gruppo di Lavoro multidisciplinare, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza di efficientare la presa in carico per i pazienti affetti da questa patologia.

Tra i temi principali riportati dai pazienti, ed evidenziati nel policy paper stesso, vi è la criticità di accesso alle cure, causata dalle barriere prescrittive imposte dalla Nota AIFA n.99, che disciplina la prescrizione dei farmaci per la terapia inalatoria per la BPCO. Sebbene la Nota sia stata introdotta per favorire maggiore integrazione tra specialista e MMG, quest’ultimo ad oggi è impossibilitato a prescrivere la triplice terapia in unico inalatore, considerata dalle evidenze scientifiche, come la più efficace per i pazienti con elevato rischio di riacutizzazioni. Forte è stato a tal proposito l’impegno dei Parlamentari Orfeo Mazzella, Elena Murelli, e Gian Antonio Girelli, che hanno dimostrato grande sensibilità sul tema, chiedendo ufficialmente l’aggiornamento tempestivo della Nota prescrittiva al fine di permettere l’eliminazione del Piano Terapeutico per la triplice terapia in unico inalatore, estendendone così la prescrizione anche ai medici di medicina generale.

Nell’ottica di garantire un percorso di cura efficace, è emersa inoltre la necessità di rafforzare l’interazione tra i diversi livelli di assistenza. La frammentazione tra territorio e specialista incide sull’aderenza terapeutica e sulla continuità delle cure, con un conseguente aumento sulle riacutizzazioni e sui ricoveri. “E’ fondamentale rafforzare la collaborazione tra medico di medicina generale e specialista per ottimizzare la gestione del paziente con BPCO e assicurare una presa in carico realmente integrata. E’ quindi necessario prevedere la creazione di Reti strutturate multidisciplinari, non solo tra MMG e specialista distrettuale, per l’identificazione tempestiva e il monitoraggio territoriale, ma anche tra lo pneumologo e gli altri specialisti, per quanto riguarda la gestione delle gravi riacutizzazioni e le attività riabilitative” ha dichiarato Raffaele Scala, Presidente Nazionale Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri.

Per quanto concerne la prevenzione delle riacutizzazioni, che complicano ulteriormente il quadro clinico del paziente, è stata sottolineata anche l’importanza dell’ottimizzazione terapeutica, oggetto di approfondimento del terzo capitolo del policy paper. “Chi convive con la BPCO grave – dice Paola Rogliani, Presidente della Società Italiana di Pneumologia – e va incontro a riacutizzazioni deve fare i conti con il peggioramento dei sintomi respiratori e l’aumento del rischio cardiopolmonare. Tutto questo si traduce in un significativo peggioramento della prospettiva e della qualità della vita. Un approccio terapeutico mirato e personalizzato, in linea con le Raccomandazioni GOLD, è fondamentale: identificare la terapia giusta per il paziente giusto”.

Forte è stata anche la voce delle associazioni di pazienti, che hanno riportato le varie criticità che le persone con BPCO si trovano ad affrontare durante il patient journey. Salvatore D’Antonio, Presidente dell’Associazione Pazienti BPCO e Altre Patologie Respiratorie ha commentato “Le attuali limitazioni della Nota AIFA n.99 continuano a rappresentare un ostacolo per l’accesso alle terapie e rischiano di generare percorsi complessi. Infatti, questa impostazione sta obbligando i pazienti, generalmente anziani, a ricorrere a visite specialistiche solo per motivi burocratici, incrementando costi e disagi, con dilatazione dei tempi per l’inizio della terapia, gravando ulteriormente sulle liste d’attesa. Modificando la Nota Aifa n. 99, i MMG potrebbero prescrivere le terapie necessarie per i pazienti con la conseguenza di abbattere le diseguaglianze come già avvenuto negli altri Paesi europei”. L’incontro ha quindi confermato l’urgenza di un intervento sistemico che sappia coniugare l’accesso tempestivo alle cure, l’ottimizzazione terapeutica e l’integrazione tra i diversi livelli di assistenza, anche sulla base di quanto previsto dalle Raccomandazioni GOLD. Solo attraverso un rafforzamento della medicina territoriale, una maggiore collaborazione tra professionisti sanitari e l’abbattimento delle barriere prescrittive generate dalla Nota AIFA n. 99 verrà realmente garantita la salvaguardia della qualità di vita dei pazienti.

-foto ufficio stampa Esperia Advocacy –

(ITALPRESS).

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