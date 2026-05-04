Malta, Abela promette il rilancio della riforma dei media

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il primo ministro Robert Abela ha promesso che la prossima legislatura rilancerà il pacchetto di riforme dei media rimasto in sospeso. Abela ha difeso l’operato del suo governo, pur riconoscendo ritardi e un iter legislativo complesso. Le misure proposte — tra cui sanzioni più severe per gli attacchi ai giornalisti e interventi per ridurre i costi delle cause per diffamazione — sarebbero già in vigore se il processo fosse proseguito.

Ha inoltre sottolineato che Malta ha comunque adottato elementi chiave, tra cui le norme anti-SLAPP dell’Unione Europea per proteggere i giornalisti da azioni legali abusive. Guardando avanti, Abela ha confermato che il pacchetto sarà ripresentato, indicando però un cambio di strategia verso un’adozione più rapida e con meno consultazioni prolungate. Ha infine aggiunto che l’agenda legislativa del governo dipenderà dal sostegno degli elettori, mentre il Paese entra nel pieno della campagna elettorale.

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(ITALPRESS).