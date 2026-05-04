LIPSIA (GERMANIA) (ITALPRESS) – A Lipsia un’auto ha investito una folla di pedoni. La polizia, secondo quanto rilancia l’emittente Mdr, riferisce che due persone sono morte e almeno due sono rimaste gravemente ferite.

Come confermato da un portavoce della polizia all’emittente, l’auto si è lanciata contro la folla in Grimmaische Strasse. La strada collega la centrale Augustusplatz alla zona pedonale. Nelle vicinanze si trovano l’Università e la chiesa di San Nicola.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).