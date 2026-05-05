TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 3 maggio 2026, mostra una veduta interna dell’ex residenza di Li Jifu nel distretto di Heping, a Tianjin nella Cina settentrionale. Situata a Heping e costruita per la prima volta nel 1918, l’ex residenza di Li Jifu è un noto edificio storico di Tianjin. È stata riaperta al pubblico nel febbraio di quest’anno e ha attirato un gran numero di visitatori durante queste vacanze del primo maggio.

Yin Tao, imprenditore nato nel 1989, è responsabile della rivitalizzazione e della gestione del sito storico. Nel 2015 ha co-fondato il marchio 24HCOLOR, che si concentra sulla ristrutturazione e sul riutilizzo adattivo dell’architettura urbana. Finora il marchio ha completato 17 progetti di rivitalizzazione in tutto il Paese. Nell’ambito del più ampio piano di rinnovamento urbano di Tianjin, Yin e il suo team hanno preservato le caratteristiche originali dell’edificio, rispondendo al tempo stesso alle esigenze di stile di vita delle generazioni più giovani. Il sito ospita ora una varietà di attività, tra cui caffetterie, negozi d’arte, gallerie e studi, assumendo nuova vita come spazio pubblico multifunzionale.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).