ROMA (ITALPRESS) – Si chiama Project Freedom l’operazione per liberare lo Stretto di Hormuz in partenza questa mattina. Lo ha annunciato il presidente Usa, Donald Trump, su Truth. “Sono pienamente consapevole che i miei rappresentanti stanno avendo colloqui molto positivi con l’Iran e che questi colloqui potrebbero portare a qualcosa di molto positivo per tutti. Lo spostamento delle navi ha il solo scopo di liberare persone, aziende e Paesi che non hanno commesso alcun illecito: sono vittime delle circostanze”, ha scritto Trump.

PROGRESSO NEI COLLOQUI, MA TRUMP BOCCIA L’ULTIMA PROPOSTA DI TEHERAN

Le trattative tra Washington e Teheran hanno registrato un progresso significativo nelle ultime settimane, con segnali concreti di possibile “apertura” diplomatica. Lo riferiscono fonti informate citate oggi da media pakistani, secondo cui esisterebbe una reale opportunità per una svolta nei prossimi giorni. L’annuncio arriva dopo che il rappresentante speciale statunitense Steve Witkoff ha confermato che gli Stati Uniti stanno conducendo colloqui diretti con l’Iran.

Tuttavia, il presidente Donald Trump ha raffreddato gli entusiasmi. In un’intervista concessa oggi alla televisione israeliana, Trump ha dichiarato di aver esaminato la più recente proposta iraniana – modificata e trasmessa tramite il mediatore pakistano – definendola “non buona” per gli Stati Uniti. “Le trattative con l’Iran sono in stallo e l’ultima proposta non è accettabile”, ha affermato il presidente americano. Nonostante le divergenze, le fonti citate descrivono un quadro caratterizzato da “indicatori positivi” e indicano che le prossime giornate saranno decisive per il futuro del dossier.

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(ITALPRESS).