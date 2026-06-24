Cina: a Xiong’an si addestrano robot per l’IA incarnata (1)

XIONG’AN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un robot umanoide tiene una presentazione in un centro di addestramento per l’IA incarnata a Xiong’an, nella provincia settentrionale cinese dello Hebei, il 23 giugno 2026. Xiong’an ha istituito il centro nel dicembre 2025, pensato per diversi scenari. Dotato di laboratori simulati che riproducono ambienti reali, il centro genera enormi quantità di dati sui robot, rendendo l’IA incarnata sempre più intelligente e in grado di fornire servizi in tutti i settori.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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