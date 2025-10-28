WUHAN (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Questa foto, scattata il 28 ottobre 2025, mostra una serie di tavolette di bambù esposte durante la mostra “Antiche tavolette di bambù e legno cinesi” presso il Museo Provinciale di Hubei a Wuhan, nella provincia centrale cinese di Hubei. Con la presenza di 230 pezzi (o serie) di tavolette di bambù e legno provenienti da diversi periodi storici, la mostra è stata inaugurata qui martedì. Le tavolette di bambù e legno, ciascuna contenente una stretta colonna verticale con dozzine di caratteri, possono essere considerate la più antica forma di libri della Cina. Erano i più importanti oggetti su cui scrivere prima dell’invenzione della carta.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).