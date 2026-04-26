Cina: a Tongjiang la settimana della cultura popolare Kaijiang (1)

TONGJIANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto scattata il 25 aprile 2026 mostra una scena durante un evento nell’ambito della settimana della cultura popolare “Kaijiang” nella città di Tongjiang, nella provincia dello Heilongjiang, nel nord-est della Cina.
Tongjiang ha inaugurato sabato la settimana della cultura popolare “Kaijiang”, durante la quale sono state organizzate diverse attività, tra cui spettacoli tradizionali, per valorizzare il patrimonio etnico della regione. “Kaijiang” si riferisce al disgelo primaverile annuale dei fiumi coperti di ghiaccio nel nord-est della Cina.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]