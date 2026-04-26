Cina-Grecia: avviato ad Atene il progetto di collaborazione archeologica

ATENE (GRECIA) (XINHUA/ITALPRESS) – È stato inaugurato ufficialmente venerdì il progetto archeologico Angelokastro della Scuola cinese di studi classici di Atene, segnando il primo progetto di collaborazione archeologica avviato dall’istituto dalla sua fondazione.

Situato nella Grecia occidentale, il progetto Angelokastro segna anche la prima volta in cui archeologi cinesi, insieme a studiosi di Paesi non occidentali, partecipano con ruoli guida a un progetto di scavo in una regione centrale della civiltà occidentale.

Il progetto è realizzato congiuntamente dalla Direzione generale delle antichità e del patrimonio culturale del ministero greco della Cultura, dall’Eforato delle antichità di Etolia-Acarnania e Lefkada e dalla Scuola cinese di studi classici di Atene.

Constantina Benissi, responsabile del dipartimento per la supervisione delle istituzioni scientifiche greche e straniere e per il coordinamento della cooperazione internazionale e delle organizzazioni presso il ministero greco della Cultura, ha dichiarato alla cerimonia di lancio che il progetto è una parte importante della cooperazione sistematica tra il ministero e la Scuola cinese di studi classici di Atene, aggiungendo che è stato approvato nell’ambito di un programma archeologico congiunto quinquennale.

Fondata nel novembre 2024, la Scuola cinese di studi classici di Atene è il primo istituto di ricerca sulle civiltà classiche istituito in Grecia da un Paese asiatico. L’obiettivo è promuovere studi approfonditi da parte di studiosi cinesi sulla civiltà greca e su altre civiltà del mondo, e rafforzare gli scambi accademici, la collaborazione e la formazione di talenti tra istituzioni di ricerca cinesi, greche, europee e globali nei campi dell’archeologia e degli studi sulle civiltà.

(ITALPRESS).