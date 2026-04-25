ROMA (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato alla corrispondente di Fox News alla Casa Bianca, Aishah Hasnie, che i negoziatori Usa Steve Witkoff e Jared Kushner non si recheranno più in Pakistan per i colloqui con l’Iran. Trump ha affermato che “non vale la pena per la delegazione statunitense affrontare un volo di 18 ore per il Pakistan, dato che gli Stati Uniti hanno in mano tutte le carte nel conflitto con l’Iran”.

Ha aggiunto che gli iraniani possono contattare gli Stati Uniti in qualsiasi momento. “Ho detto ai miei collaboratori poco fa che si stavano preparando a partire, e ho detto: ‘No, non farete un volo di 18 ore per andare lì. Abbiamo tutte le carte in mano. Possono chiamarci quando vogliono, ma non farete più voli di 18 ore per stare lì a parlare del nulla’”, ha dichiarato Trump. Inoltre il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi avrebbe già lasciato Islamabad dopo i colloqui di oggi con il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif.

“Ho appena annullato il viaggio dei miei rappresentanti a Islamabad, in Pakistan, per incontrare gli iraniani. Troppo tempo sprecato in viaggio, troppo lavoro! Oltretutto, c’è un’enorme lotta intestina e confusione all’interno della loro “leadership”. Nessuno sa chi sia al comando, nemmeno loro. Inoltre, noi abbiamo tutte le carte in mano, loro nessuna! Se vogliono parlare, non devono far altro che telefonare!”, ha confermato Trump sul social Truth.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).