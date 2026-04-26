Malta, World Acquatics assume il controllo sull’inchiesta scommesse che coinvolge la pallanuoto

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – World Aquatics ha assunto il controllo di un’indagine su uno scandalo di scommesse che coinvolge la pallanuoto maltese, ordinando all’Associazione degli Sport Acquatici di Malta (ASA) di sospendere qualsiasi iniziativa autonoma. La decisione segue preoccupazioni riguardo a “deboli” strutture interne all’interno dell’ASA. L’indagine trae origine da un rapporto della Malta Gaming Authority, che ha identificato sei giocatori della nazionale, individui legati ai club e un allenatore giovanile come autori di scommesse sulle partite di Malta durante le finali del Campionato Europeo disputate a Belgrado lo scorso gennaio.

Il rapporto ha evidenziato prove prima facie di attività di scommesse da parte di soggetti strettamente coinvolti nello sport. Sia World Aquatics sia European Aquatics, organizzatori del torneo, hanno avviato un’indagine congiunta e richiesto alla polizia maltese tutte le prove disponibili. Sebbene sei giocatori siano stati esclusi dalla nazionale all’inizio del mese, non sono state ancora emesse sospensioni formali e alcuni continuano a competere nella Winter League organizzata dall’ASA.

L’ASA ha ribadito di star indagando sul caso, ma ha affermato che il comportamento “non sembra configurare una combine”. L’intervento di World Aquatics ha rafforzato la fiducia nell’integrità del processo. Il responsabile dell’integrità dell’ASA, Herman Mula, ha confermato che l’organismo internazionale guida l’indagine, sottolineando tuttavia che l’ASA resta coinvolta.

Ha aggiunto che i colloqui con World Aquatics e European Aquatics hanno portato a un quadro di indagine congiunta, con l’ente internazionale incaricato di guidare eventuali accuse e sanzioni.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).