Cina: a Tengchong cerimonia di apertura del Forum degli Scienziati (1)

TENGCHONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto mostra la cerimonia di apertura del Forum degli Scienziati di Tengchong 2025, tenutasi il 6 dicembre 2025 a Tengchong, nella provincia cinese sud-occidentale dello Yunnan. Il forum ha attirato oltre 120 accademici e più di 70 rettori di rinomate università nazionali e internazionali.

