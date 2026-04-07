TAIZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni barcaioli remano gareggiando durante il Qintong Boat Festival presso il Parco nazionale delle zone umide di Qinhu, nella cittadina di Qintong, città di Taizhou, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, il 6 aprile 2026. Affondando le sue radici nell’antica dinastia Song meridionale cinese (1127-1279), il Qintong Boat Festival si tiene, secondo la tradizione, in memoria degli antenati e degli antichi eroi. Centinaia di imbarcazioni con a bordo oltre 10.000 rematori si sono riunite qui ieri per l’edizione annuale, nel corso della quale ogni barca ha gareggiato in una prova di velocità. Questo grande festival sull’acqua, tramandato da secoli, è stato inserito tra i patrimoni culturali immateriali nazionali della Cina.

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