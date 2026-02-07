Cina: a Suzhou esposte stampe di Capodanno su blocchi di legno di Taohuawu (3)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una donna visita una mostra sulle stampe del Capodanno su blocchi di legno di Taohuawu sulla Pingjiang Road a Suzhou, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, il 5 febbraio 2026. Suzhou vanta una tradizione secolare nell’esposizione di tali stampe durante la Festa di primavera. Le stampe di Taohuawu, così chiamate per la loro vasta popolarità sulla Taohuawu Street a Suzhou durante l’antichità, vantano una storia di oltre 400 anni. La loro tecnica di realizzazione risale ai metodi di stampa su legno della dinastia Song (960-1279). Caratterizzate da una vasta gamma di temi, queste stampe non solo esprimono i migliori auguri delle persone per il nuovo anno, ma riflettono anche i cambiamenti evolutivi della società.

Con l’avvicinarsi della Festa di primavera, queste opere sono state aggiornate con nuovi design che incorporano elementi dell’Anno del cavallo. È inoltre in corso una mostra inerente al Museo d’arte di Suzhou. Nel frattempo, le persone possono sperimentare di persona il processo di realizzazione delle stampe e acquistare prodotti culturali e creativi presso un centro di promozione delle stampe del Capodanno su blocchi di legno di Taohuawu.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).