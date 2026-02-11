Cina: a Shenzhen apre mercato dei fiori per la Festa di primavera (2)

SHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune persone acquistano prodotti per il nuovo anno in un mercato dei fiori nel distretto di Futian a Shenzhen, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, il 10 febbraio 2026. Il mercato dei fiori per la Festa di primavera 2026 ha aperto martedì, con i principali mercati e punti vendita convenienti di fiori allestiti in tutti i distretti della città per agevolare i cittadini nell’acquisto di questi prodotti e di articoli per il nuovo anno in vista della festività.

