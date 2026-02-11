SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei visitatori osservano un cavallo meccanico esposto alla mostra “Meraviglie al galoppo: mostra scientifica e culturale dedicata all’Anno del Cavallo” allo Shanghai Science & Technology Museum, nella Cina orientale, il 10 febbraio 2026. La mostra è stata inaugurata martedì, ed è stata organizzata congiuntamente dal museo di Shanghai e dal museo del Palazzo.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]