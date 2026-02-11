SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei visitatori ammirano un’installazione esposta alla mostra “Meraviglie al galoppo: mostra scientifica e culturale dedicata all’Anno del Cavallo” allo Shanghai Science & Technology Museum, nella Cina orientale, il 10 febbraio 2026. La mostra è stata inaugurata martedì, ed è stata organizzata congiuntamente dal museo di Shanghai e dal museo del Palazzo.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).