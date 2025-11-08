Cina: a Sanya la cerimonia di entrata in servizio della portaerei Fujian (2)

SANYA (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – La cerimonia di entrata in servizio e di presentazione della bandiera della Fujian, la prima portaerei cinese equipaggiata con catapulte elettromagnetiche, si è svolta il 5 novembre 2025 in un porto navale della città di Sanya, nella provincia meridionale cinese di Hainan. La Fujian era stata varata nel giugno 2022 e prende il nome dalla provincia del Fujian.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).