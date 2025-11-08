Cina: a Sanya la cerimonia di entrata in servizio della portaerei Fujian (1)

(251107) -- SANYA, Nov. 7, 2025 (Xinhua) -- The commissioning and flag-presenting ceremony of the Fujian, China's first aircraft carrier equipped with electromagnetic catapults, is held at a naval port in Sanya City, south China's Hainan Province, on Nov. 5, 2025. The Fujian was launched in June 2022 and named after Fujian Province. (Xinhua/Li Gang)

SANYA (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – La cerimonia di entrata in servizio e di presentazione della bandiera della Fujian, la prima portaerei cinese equipaggiata con catapulte elettromagnetiche, si è svolta il 5 novembre 2025 in un porto navale della città di Sanya, nella provincia meridionale cinese di Hainan. La Fujian era stata varata nel giugno 2022 e prende il nome dalla provincia del Fujian.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).

