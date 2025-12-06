Cina: a Pu’er in corso la raccolta del caffè (1)

PU’ER (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un agricoltore raccoglie ciliegie di caffè fresche in una piantagione a Pu’er, nella provincia cinese sud-occidentale dello Yunnan, il 6 dicembre 2025. Attualmente Pu’er conta 703.900 mu (circa 46.927 ettari) coltivati a caffè, con una produzione annuale di 84.000 tonnellate di chicchi.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
