PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una garzetta (a sinistra) e un giovane airone cenerino sono ritratti presso il bacino di Miyun a Pechino, capitale della Cina, il 29 maggio 2026.

Oltre 5.000 uccelli nel bacino di Miyun sono attualmente entrati nella stagione riproduttiva. Per proteggere con grande cura questi uccelli, l’ufficio amministrativo locale ha adottato una serie di misure, tra cui la chiusura temporanea delle aree di riproduzione, il ripristino delle zone umide, il monitoraggio basato sull’IA, il primo soccorso per gli uccelli feriti e la rimozione dei rischi ambientali.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).