PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Alcune delegate, che si trovano a Pechino per l’Incontro dei leader mondiali sulle donne, visitano uno studio di dirette streaming in un centro di servizi sociali per donne e bambini nel distretto di Shunyi a Pechino, capitale della Cina, il 14 ottobre 2025.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]