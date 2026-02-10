Cina: a Pechino aperta mostra su monastero di Sakya (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune persone visitano l’esposizione “Oltre il tempo: la storia, la cultura e l’arte del monastero di Sakya” al Museo del Palazzo di Pechino, il 9 febbraio 2026. La mostra, che resterà aperta fino al 10 maggio, presenta oltre 200 reperti che riflettono la storia, la cultura e l’arte del monastero, il più antico della scuola Sakya del buddhismo tibetano.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]