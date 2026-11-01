Cina: a Ningbo il raccolto unisce agricoltura, cultura e turismo (1)

NINGBO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni visitatori si cimentano nella trebbiatura del riso in una risaia nel villaggio di Banpu, nel distretto di Jiangbei della città di Ningbo, nella provincia dello Zhejiang, nella Cina orientale, il 31 ottobre 2026. La stagione del raccolto è in corso per diverse colture nel distretto di Jiangbei di Ningbo. Facendo leva sulle proprie risorse agricole, il distretto promuove l’integrazione tra agricoltura, cultura e turismo, offrendo ai visitatori l’opportunità di vivere in prima persona la gioia del raccolto.

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