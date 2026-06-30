Cina: a maggio pagamenti elettronici in crescita a Macao

MACAO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il valore delle transazioni con pagamento elettronico nei settori del commercio al dettaglio e della ristorazione a Macao è aumentato su base annua a maggio, secondo i dati ufficiali diffusi oggi.

Secondo il Servizio di statistica e censimento (DSEC) del governo della regione amministrativa speciale di Macao, il valore delle transazioni con pagamento elettronico nel commercio al dettaglio è cresciuto del 14,0% su base annua, raggiungendo i 4,90 miliardi di pataca a maggio, mentre quello relativo a ristoranti e attività simili è aumentato dell’1,8%, a 1,19 miliardi di pataca.

Tra i rivenditori, i punti vendita di orologi da polso e da parete, di gioielli e i negozi di cosmetici e articoli sanitari hanno registrato una forte crescita, con valori delle transazioni in aumento rispettivamente del 34,2% e del 33,1%.

Nei primi cinque mesi del 2026, ha rilevato il DSEC, il valore delle transazioni con pagamento elettronico è aumentato del 17,1% su base annua nel commercio al dettaglio e del 2,0% nel settore della ristorazione (una pataca equivale a circa 0,12 dollari statunitensi).

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).