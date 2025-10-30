Cina: a Jiuquan la conferenza stampa dell’equipaggio della navicella Shenzhou-21

(251030) -- JIUQUAN, Oct. 30, 2025 (Xinhua) -- Chinese astronauts Zhang Lu (C), Wu Fei (R) and Zhang Hongzhang for the upcoming Shenzhou-21 spaceflight mission, meet the press in Jiuquan Satellite Launch Center in northwest China on Oct. 30, 2025. (Xinhua/Li Zhipeng)

JIUQUAN (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Gli astronauti cinesi Zhang Lu (al centro), Wu Fei (a destra) e Zhang Hongzhang, in vista della prossima missione spaziale Shenzhou-21, incontrano la stampa al Centro di lancio satellitare di Jiuquan, nella Cina nord-occidentale, il 30 ottobre 2025.

– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).

