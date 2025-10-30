Cina: a Jiuquan la conferenza stampa dell’equipaggio della navicella Shenzhou-21

JIUQUAN (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Gli astronauti cinesi Zhang Lu (al centro), Wu Fei (a destra) e Zhang Hongzhang, in vista della prossima missione spaziale Shenzhou-21, incontrano la stampa al Centro di lancio satellitare di Jiuquan, nella Cina nord-occidentale, il 30 ottobre 2025.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).
